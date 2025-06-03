Палуцкас отверг слова Зеленского об опасности учений России и Белоруссии

Зеленский высказывает ложную обеспокоенность якобы существующей угрозой от российско-белорусских учений «Запад-2025». Об этом заявил глава правительства Литвы Гинтаутас Палуцкас.
«Я не знаю, какой информацией располагает украинская разведка или президент Украины, но та информация, которая есть у нас, не несет никаких дополнительных угроз, поэтому общественность не должна дополнительно беспокоиться и напрягаться по этому поводу», — сказал премьер-министр, его слова приводит «Sputnik.Литва».
Ранее глава российского Минобороны Андрей Белоусов рассказал, что на учениях планируется отработать действия, связанные с отражением агрессии против Союзного государства с применением региональной группировки войск Беларуси и России.
При этом его белорусский коллега Виктор Хренин указал на то, что учения «Запад-2025» будут отодвинуты от границы ЕС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко также подчеркнул, что указанные учения носят оборонительный характер.