Востоковед рассказал, как повлияет новый президент Южной Кореи на отношения с Россией

Востоковед и профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков уверен, что избрание Ли Чжэ Мёна на пост президента Южной Кореи улучшит отношения с Россией. Этим он поделился в беседе с Lenta.ru.
Специалист отметил, что Демократическая партия всегда выступала за более независимую и сбалансированную политику. По словам эксперта, партия не стремится к конфликтам с Россией и Китаем, что приведет к потеплению связей между странами.
360.ru уточнил, что в Южной Корее завершились досрочные президентские выборы. Победу одержал кандидат от левоцентристской Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён. После подсчета 90,2% бюллетеней он набрал 48,43% голосов. Его соперник от консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су получил 42,59%.
Выборы прошли после импичмента экс-президента Юн Сок Еля. Бывший лидер страны попытался устроить государственный переворот, но потерпел неудачу. Это и стало причиной досрочного голосования.
RT сообщил, что после объявления результатов Ли Чжэ Мён обратился к народу. Он заявил, что готов работать над сотрудничеством с КНДР. Также кандидат пообещал, что не подведет избирателей и оправдает их доверие.