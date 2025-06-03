Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Востоковед рассказал, как повлияет новый президент Южной Кореи на отношения с Россией

Профессор Ланьков: Победа Ли Чжэ Мена приведет к потеплению отношений с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Востоковед и профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков уверен, что избрание Ли Чжэ Мёна на пост президента Южной Кореи улучшит отношения с Россией. Этим он поделился в беседе с Lenta.ru.

Специалист отметил, что Демократическая партия всегда выступала за более независимую и сбалансированную политику. По словам эксперта, партия не стремится к конфликтам с Россией и Китаем, что приведет к потеплению связей между странами.

360.ru уточнил, что в Южной Корее завершились досрочные президентские выборы. Победу одержал кандидат от левоцентристской Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён. После подсчета 90,2% бюллетеней он набрал 48,43% голосов. Его соперник от консервативной партии «Гражданская сила» Ким Мун Су получил 42,59%.

Выборы прошли после импичмента экс-президента Юн Сок Еля. Бывший лидер страны попытался устроить государственный переворот, но потерпел неудачу. Это и стало причиной досрочного голосования.

RT сообщил, что после объявления результатов Ли Чжэ Мён обратился к народу. Он заявил, что готов работать над сотрудничеством с КНДР. Также кандидат пообещал, что не подведет избирателей и оправдает их доверие.