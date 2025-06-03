В США пост замминистра обороны по закупкам займет противник помощи Украине

Сенат США (верхняя палата американского парламента) утвердил на должность заместителя министра обороны по закупкам и обеспечению чиновника Майкла Даффи. Он известен тем, что выступал против поставок Украине военной помощи.
За назначение Даффи на пост замминистра обороны проголосовал 51 сенатор, против — 46, еще трое воздержались от голосования. Кандидатуру Даффи на рассмотрение сенаторов предложил президент Дональд Трамп.
К слову, газета The New York Times в декабре прошлого года писала, что Даффи в еще в 2019 году просил Пентагон заморозить поставку вооружения Украине на сумму 250 млн долларов.
Напомним, политолог Сергей Марков ранее рассказал, зачем глава офиса президента Украины Андрей Ермак совершил визит в США. По мнению аналитика, в Вашингтоне Ермак попытается оказаться влияние на президента Трампа.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые перестановки в армии.