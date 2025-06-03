Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом отреагировал на атаки Киева по российским военным аэродромам

Белый дом: удары Киева по аэродромам РФ заставили США задуматься о безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Украинская сторона нанесла ряд ударов по военным аэродромам РФ. Соответствующие действия Киева были признаны террористическими. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты после ударов ВСУ по российским аэродромам задумались о своей внутренней безопасности.

Она ответила на ряд вопросов от журналистов. Сотрудники СМИ поинтересовались, заставляют ли террористические действия Киева задуматься о безопасности Соединенных Штатов и, в частности, американской авиации.

«Безусловно», — заявила Кэролайн Левитт на соответствующий вопрос.

По словам бывшего сотрудника ЦРУ Джорджа Биба, Украина планировала столкнуть Россию и США. Он считает, что атаки Киева увеличивают вероятность прямой конфронтации.