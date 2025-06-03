Украинская сторона нанесла ряд ударов по военным аэродромам РФ. Соответствующие действия Киева были признаны террористическими. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты после ударов ВСУ по российским аэродромам задумались о своей внутренней безопасности.
Она ответила на ряд вопросов от журналистов. Сотрудники СМИ поинтересовались, заставляют ли террористические действия Киева задуматься о безопасности Соединенных Штатов и, в частности, американской авиации.
«Безусловно», — заявила Кэролайн Левитт на соответствующий вопрос.
По словам бывшего сотрудника ЦРУ Джорджа Биба, Украина планировала столкнуть Россию и США. Он считает, что атаки Киева увеличивают вероятность прямой конфронтации.