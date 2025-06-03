Украинская сторона нанесла ряд ударов по военным аэродромам РФ. Соответствующие действия Киева были признаны террористическими. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты после ударов ВСУ по российским аэродромам задумались о своей внутренней безопасности.