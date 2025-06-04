ABC: Трамп отстраняется от урегулирования конфликта на Украине

Ещё до последних встреч делегаций России и Украины в Стамбуле Трамп выражал разочарование по поводу медленного прогресса в мирном процессе.
«Официальные лица, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится всё более отстранённым», — отмечает издание.
По мнению журналистов, это указывает на изменение позиции США в роли посредника в конфликте.
Как сообщал Life.ru, ранее представители Белого дома утверждали, что Трамп сохраняет оптимизм относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Официальные лица подчёркивали, что американский лидер активно участвует в этом процессе и «усердно работает» над достижением договорённостей.