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ABC: Трамп отстраняется от урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп стал менее заинтересованным в разрешении конфликта на Украине. Об этом сообщает телеканал ABC, ссылаясь на свои источники.

Источник: Life.ru

Ещё до последних встреч делегаций России и Украины в Стамбуле Трамп выражал разочарование по поводу медленного прогресса в мирном процессе.

«Официальные лица, знакомые с его позицией, говорят, что, хотя ранее он обрушивался как на Украину, так и на Россию, в последние дни он становится всё более отстранённым», — отмечает издание.

По мнению журналистов, это указывает на изменение позиции США в роли посредника в конфликте.

Как сообщал Life.ru, ранее представители Белого дома утверждали, что Трамп сохраняет оптимизм относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Официальные лица подчёркивали, что американский лидер активно участвует в этом процессе и «усердно работает» над достижением договорённостей.