В МИД РФ заявили о желании Украины вынудить Россию выйти из переговоров

«Теракты — это всегда создание информационного давления и крайне негативной атмосферы вокруг переговоров. В конце концов в первую очередь это характеризует организаторов этих терактов как сторону, которая не желает в принципе достижения (результата. — Ред.) в переговорах. Она демонстрирует, что они участвуют в переговорах не потому, что хотят мира или урегулирования, а потому, что на них оказывается какое-то внешнее давление. Главная цель организации таких действий — вынудить Россию прекратить переговоры. Потому что переговоры для [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения — подобно смерти», — сказал дипломат.