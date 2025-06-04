Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ заявили о желании Украины вынудить Россию выйти из переговоров

Главная цель, которую преследует Киев, организуя теракты на территории РФ, — вынудить Москву покинуть переговорный процесс. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

«Теракты — это всегда создание информационного давления и крайне негативной атмосферы вокруг переговоров. В конце концов в первую очередь это характеризует организаторов этих терактов как сторону, которая не желает в принципе достижения (результата. — Ред.) в переговорах. Она демонстрирует, что они участвуют в переговорах не потому, что хотят мира или урегулирования, а потому, что на них оказывается какое-то внешнее давление. Главная цель организации таких действий — вынудить Россию прекратить переговоры. Потому что переговоры для [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружения — подобно смерти», — сказал дипломат.

3 июня Следственный комитет РФ официально характеризовал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях как теракты.