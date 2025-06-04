Антироссийские санкции готовы и ждут одобрения Трампа

Администрация США разработала пакет усиленных санкций против России, включая меры против третьих стран, сотрудничающих с Москвой. Как заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News, ограничения уже подготовлены и ждут одобрения Конгресса и президента.