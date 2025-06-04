Антироссийские санкции готовы и ждут одобрения Трампа

Администрация США разработала пакет усиленных санкций против России, включая меры против третьих стран, сотрудничающих с Москвой. Как заявил спецпосланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News, ограничения уже подготовлены и ждут одобрения Конгресса и президента.
Законопроект под названием «Акт о санкциях против России 2025 года» разработан и готов к применению. Как отметил Келлог, эти меры будут обременительны.
Основной удар санкций, по его словам, направлен на экспорт российских нефтепродуктов, что должно ограничить доходы Москвы от продажи энергоресурсов.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог признал, что удары Киева по российским военным аэродромам значительно увеличивают риски в конфликте и могут привести к его расширению.