Келлог: Удары Киева по аэродромам России увеличивают риски расширения конфликта

«Когда вы атакуете ключевые элементы системы выживания противника, такие как его ядерная триада, вы автоматически увеличиваете уровень риска. Мы не можем предсказать, как отреагирует другая сторона», — отметил Келлог.
Он подчеркнул, что именно такого развития событий Вашингтон стремится избежать. Келлог также добавил, что сейчас всё поведение Украины показывает её готовность к активным военным действиям, что может привести к неприемлемым уровням риска для Москвы.
«Мы пытаемся предотвратить ситуацию, в которой конфликт может выйти за рамки», — добавил американский чиновник.
В то же время в Белом доме заявили, что Киев не предупреждал президента США Дональда Трампа об ударах по стратегической авиации РФ заранее. Глава Белого дома продолжает настаивать на урегулировании конфликта путём переговоров.