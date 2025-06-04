Госдеп выступил против «встреч ради встреч» по Украине

Власти США рассчитывают, что переговоры России и Украины об урегулировании дадут результаты и не растянутся на долгие сроки, заявила на брифинге представитель Госдепартамениа Тэмми Брюс. Трансляцию вел C-Span.
«Есть обязательство не допустить, чтобы это продолжалось месяцами или чтобы проводились встречи ради встреч. Это не будет продолжаться год», — сказала Брюс, добавив, что президенту Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио «нужны результаты и сроки».
Как отметила представитель Госдепа, если на переговорах получается добиться прогресса, «тогда дело движется вперед и вы действительно можете изменить ситуацию».
Брюс напомнила, что 2 июня США не направляли свою делегацию в Стамбул на переговоры России и Украины, в отличие от первой встречи 16 мая. Она указала на позицию Трампа и Рубио о том, что решением конфликта должны заниматься стороны. Прежде представитель Госдепа уже говорила, что США не будут «в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи».
Во время второго раунда переговоров Россия передала Украине проект меморандума о мирном урегулировании (украинская сторона представила свой вариант заранее), который включает такие параметры как вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, введение ограничений на численность личного состава и вооружений ВСУ
ABC со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники оказались разочарованы, но не удивлены внушительным списком российских требований. Сотрудники президентской администрации посчитали, что некоторые пункты плана не способствуют урегулированию, а Трамп все больше разочаровывается в попытках мирного урегулирования, передавало издание.
Российская делегация довольна результатами переговоров с Украиной, сообщил глава переговорной группы Владимир Мединский. Киев предложил Москве провести новую встречу в период между 20 и 30 июня.