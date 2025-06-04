Госдеп выступил против «встреч ради встреч» по Украине

Во время второго раунда переговоров Россия передала Украине проект меморандума о мирном урегулировании (украинская сторона представила свой вариант заранее), который включает такие параметры как вывод украинских военных с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, введение ограничений на численность личного состава и вооружений ВСУ и т. д. Украина предлагает установить «полное и безусловное» прекращение огня в воздухе, на суше и на море минимум на 30 дней, а также настаивает на формировании гарантий безопасности. Киев взял время на изучение российского документа.