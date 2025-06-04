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Новый президент Южной Кореи пообещал наладить диалог с КНДР

Избранный президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заверил народ, что обеспечит мирное сосуществование на Корейском полуострове. В своём первом обращении после победы на выборах он заявил о намерении наладить диалог с Северной Кореей.

Источник: Life.ru

Ли Чжэ Мён, кандидат от оппозиционной Объединённой демократической партии, набрал 51,7% голосов на выборах 3 июня, опередив своего основного соперника Кима Мун Суа, который получил 39,3%. Результаты экзитполлов подтвердили его победу, вскоре после чего Ким Мун Су официально признал свое поражение.

В выступлении Ли Чжэ Мён подчеркнул, что планирует добиться мира и стабильного сосуществования на Корейском полуострове.

«Мы будем надёжно сдерживать Северную Корею при помощи прочной обороноспособности», — сказал он.

Однако политик добавил, что лучшая стратегия заключается в том, чтобы «побеждать без войны», и что настоящая безопасность достигается через налаживание коммуникации и взаимное сотрудничество.

Новый президент выразил уверенность в том, что его администрация сделает всё возможное для стабилизации ситуации на полуострове и минимизации «корейского риска», чтобы не допустить снижения уровня жизни граждан.

Ранее Life.ru писал, что бывшего президента Южной Кореи обвинили в злоупотреблении властью. Юн Сок Ёль проходит по делу о мятеже в связи с его провалившейся попыткой введения военного положения в стране.