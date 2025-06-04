За день до переговоров в Стамбуле киевские власти устроили ряд терактов на территории России. Своими противоправными действиями Украина вынуждает РФ прекратить встречи делегаций. С таким заявлением выступил в беседе с «Известиями» посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Кроме того, он подчеркнул, что Украина вновь доказала, что не желает достижения результата в переговорах. По мнению Родиона Мирошника, Киев участвует в процессе по урегулированию из-за оказания «какого-то внешнего давления». Посол МИД также добавил, что терактам всегда сопутствует крайне негативная атмосфера вокруг переговоров.
«Главная цель терактов, организованных Киевом, — вынудить Россию прекратить переговоры. Потому что переговоры для Зеленского и его окружения — подобно смерти», — отметил Родион Мирошник.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что переговоры с Киевом нужны для достижения победы Москвы. По его уточнению, РФ даст зеркальный ответ на противоправные действия Украины.