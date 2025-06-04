Мирошник: Теракты Киева в России вынуждают Москву прекратить переговоры

Кроме того, он подчеркнул, что Украина вновь доказала, что не желает достижения результата в переговорах. По мнению Родиона Мирошника, Киев участвует в процессе по урегулированию из-за оказания «какого-то внешнего давления». Посол МИД также добавил, что терактам всегда сопутствует крайне негативная атмосфера вокруг переговоров.