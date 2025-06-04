Маск назвал мерзостью «большой и прекрасный» законопроект Трампа

Миллиардер Илон Маск, недавно завершивший работу в Белом дом, ужесточил свою критику в адрес законопроекта, предусматривающего существенные налоговые льготы, которые президент Дональд Трамп обещал во время предвыборной кампании.
«Извините, я больше не могу это терпеть», — написал предприниматель в X, назвав проект возмутительной и «отвратительной мерзостью».
По мнению бизнесмена, инициатива увеличит «и без того гигантский дефицит бюджета» до $2,5 трлн и «обременит граждан Америки непосильным долгом». «Позор тем, кто проголосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно», — добавил он.
Маск прежде говорил, что проект подрывает работу Департамента эффективности госуправления (DOGE), который курировал предприниматель.
Экономический законопроект Трампа, реализующий его предвыборные обещания, официально называется One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»). Он продлевает налоговые послабления, введенные республиканцем в 2017 году, отменяет налоги на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличивает потолок госдолга до $4 трлн, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам и др. Одновременно проект сокращает расходы на программы социальной защиты, такие как Medicaid (программа медицинского страхования для малообеспеченных и нетрудоспособных граждан).
В мае проект приняла Палата представителей, сейчас документ рассматривает сенат.
Проект критикует не только Маск. На этой неделе шесть нобелевских лауреатов по экономике написали открытое письмо, в котором выразили обеспокоенность предлагаемым сокращением расходов на Medicaid и программу дополнительной продовольственной помощи SNAP, которые они назвали жизненно важными для американских семей. «Учитывая, насколько этот законопроект увеличивает государственный долг США, шокирует, что он по-прежнему наносит абсолютный ущерб 40% беднейших домохозяйств США», — говорится в письме.
Трамп накануне пообещал, что проект не приведет к сокращениям в сфере социального обеспечения.