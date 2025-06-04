Маск назвал мерзостью «большой и прекрасный» законопроект Трампа

Экономический законопроект Трампа, реализующий его предвыборные обещания, официально называется One Big Beautiful Bill («Один большой прекрасный билль»). Он продлевает налоговые послабления, введенные республиканцем в 2017 году, отменяет налоги на чаевые и оплату сверхурочной работы, увеличивает потолок госдолга до $4 трлн, налоговые льготы на выплату процентов по автокредитам и др. Одновременно проект сокращает расходы на программы социальной защиты, такие как Medicaid (программа медицинского страхования для малообеспеченных и нетрудоспособных граждан).