Посол РФ: Гвинея может стать безвизовой для россиян

«Могу сказать, что на сегодня между Россией и Гвинеей есть двустороннее соглашение, в соответствии с которым по дипломатическим и служебным паспортам мы летаем друг к другу без виз. Конечно, при увеличении потока наших туристов есть реальная возможность договориться о безвизовых полетах, пребывании здесь первоначально, может быть, на какой-то ограниченный срок, а потом более длительный», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.