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Посол РФ: Гвинея может стать безвизовой для россиян

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Существует реальная возможность введения Гвинеей безвизового режима для россиян при увеличении туристического потока. Об этом заявил ТАСС посол России в Гвинее Алексей Попов.

Источник: РИА "Новости"

«Могу сказать, что на сегодня между Россией и Гвинеей есть двустороннее соглашение, в соответствии с которым по дипломатическим и служебным паспортам мы летаем друг к другу без виз. Конечно, при увеличении потока наших туристов есть реальная возможность договориться о безвизовых полетах, пребывании здесь первоначально, может быть, на какой-то ограниченный срок, а потом более длительный», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Гвинея — государство в западной части Африканского континента. В последнее время все больше туристов прибывают в Гвинею для экзотического отдыха на берегу Атлантического океана. Популярными местами для отдыха являются столица Гвинеи — Конакри, а также островная группа Иль-де-Лоос.