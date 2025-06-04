Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог

«Я разговаривал с Линдси Грэмом* на прошлых выходных и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это “Законом о санкциях против России 2025”, и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жесткими», — сказал он.
Ранее в понедельник сенатор Грэм* также сообщил, что стремится добиться новых рестрикций против России до саммита «Большой семерки», который пройдет в Канаде с 15 по 17 июня.
В свою очередь, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не намерен вводить ограничения, пока продолжаются переговоры.
Первого апреля в сенат США внесли законопроект известного антироссийской риторикой Грэма* «Акт о санкциях против России в 2025 году». Документ предусматривает введение рестрикций и других мер в адрес Москвы под предлогом ее мнимого отказа от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения.
В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500 процентов на товары, импортируемые в Штаты из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Кроме того, документ предусматривает запрет на участие американских граждан в операциях по покупке российских долговых бумаг.
* Внесен в список террористов и экстремистов в России.