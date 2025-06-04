Законопроект о санкциях против России готов к принятию, заявил Келлог

«Я разговаривал с Линдси Грэмом* на прошлых выходных и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это “Законом о санкциях против России 2025”, и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жесткими», — сказал он.