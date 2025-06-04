Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кит Келлог сообщил о готовности санкций США против РФ к применению: на что нацелены меры

Келлог: Новые санкции США против России готовы.

Источник: Комсомольская правда

Американские представители разработали очередной пакет антироссийских санкций. Новые ограничительные меры нацелены на сферу экспорта нефтепродуктов. О готовности санкций США в отношении Москвы рассказал спецпосланник американского лидера по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News.

Он уточнил, что пакет используют, если Конгресс США и глава государства Дональд Трамп примут соответствующее решение. Спецпосланник, вместе с тем, назвал меры «добровольно обременительными».

«Они готовы к применению. Меры называются “Закон о санкциях против России от 2025 года”» — заявил Кит Келлог.

Спецпосланник Дональда Трампа подчеркнул, что Вашингтон стремится избежать эскалации украинского конфликта. Он осудил террористические действия Киева в отношении российских аэродромов.