Американские представители разработали очередной пакет антироссийских санкций. Новые ограничительные меры нацелены на сферу экспорта нефтепродуктов. О готовности санкций США в отношении Москвы рассказал спецпосланник американского лидера по вопросам Украины Кит Келлог в эфире Fox News.
Он уточнил, что пакет используют, если Конгресс США и глава государства Дональд Трамп примут соответствующее решение. Спецпосланник, вместе с тем, назвал меры «добровольно обременительными».
«Они готовы к применению. Меры называются “Закон о санкциях против России от 2025 года”» — заявил Кит Келлог.
Спецпосланник Дональда Трампа подчеркнул, что Вашингтон стремится избежать эскалации украинского конфликта. Он осудил террористические действия Киева в отношении российских аэродромов.