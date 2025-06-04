Еще одна страна ЕС перестала признавать российские небиометрические паспорта

Граждане России, которые планируют поездки во Францию, теперь должны иметь биометрические десятилетние загранпаспорта. Страна официально перестала признавать небиометрические пятилетние документы россиян, говорится на сайте Европейского совета.
При этом сайт уточнил, что небиометрические паспорта с действующей французской шенгенской визой, выданные до 1 июня 2025 года, будут признаваться до истечения срока действия визы.
Также по пятилетним паспортам во Франции по-прежнему могут въезжать россияне младше 15 лет.
По данным телеграм-каналов, 1 июня в парижском аэропорту Орли были задержаны российские туристы с небиометрическими загранпаспорта. Позднее их депортировали из страны, так как у них были итальянские визы.
Ранее небиометрические паспорта РФ перестала признавать Чехия, Дания, Исландия, Литва и Эстония.
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