AP: глава Пентагона Хегсет впервые пропустит встречу по помощи Киеву

В публикации подчёркивается, что речь идёт о первом случае, когда шеф Пентагона не будет участвовать в данной встрече.
«Впервые с тех пор, как три года назад США создали международную группу для координации военной помощи Украине, глава Пентагона не будет присутствовать на встрече более 50 министров обороны в среду», — говорится в публикации.
По словам источника агентства, Хегсет также отказался от участия в видеоконференции.
Автор материала подчеркнул, что это является очередным шагом, который Вашингтон предпринимает, чтобы «дистанцировать» себя от украинского конфликта.
Ранее президент Соединённых Штатов Трамп заявил, что администрация США отказывается идти на ужесточение санкций в отношении РФ, чтобы не нанести вред перспективам урегулирования конфликта на Украине.