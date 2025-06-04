Келлог заявил о готовности законопроекта о новых санкциях США против России

В то же время, как отмечают западные средства массовой информации, существует высокая вероятность того, что новый пакет антироссийских санкций не будет подготовлен к саммиту стран «Большой семёрки», запланированному на середину июня. Европейские дипломаты, как сообщается, выражают скептическое отношение относительно реализации планов сенатора Грэма* по введению дополнительных ограничений в отношении Российской Федерации.