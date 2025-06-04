«Они назвали это “Законом о санкциях против России 2025”, и, думаю, Грэм* уже подготовил их к принятию. Эти санкции будут весьма жёсткими», — сказал Келлог.
В то же время, как отмечают западные средства массовой информации, существует высокая вероятность того, что новый пакет антироссийских санкций не будет подготовлен к саммиту стран «Большой семёрки», запланированному на середину июня. Европейские дипломаты, как сообщается, выражают скептическое отношение относительно реализации планов сенатора Грэма* по введению дополнительных ограничений в отношении Российской Федерации.
* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.