Келлог сообщил, что проект о новых санкциях против России готов к принятию

— Я разговаривал с сенатором Линдси Грэмом* на прошлых выходных и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это «Законом о санкциях против России 2025». Думаю, что Грэм* уже подготовил его к принятию. Данные санкции будут весьма жесткими, — заявил он в интервью каналу Fox News, передает РИА Новости.