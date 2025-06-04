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Келлог сообщил, что проект о новых санкциях против России готов к принятию

В сенате Соединенных Штатов готов к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении РФ. Об этом во вторник, 3 июня, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог.

В сенате Соединенных Штатов готов к принятию законопроект о введении новых санкций в отношении РФ. Об этом во вторник, 3 июня, сообщил спецпосланник президента США Кит Келлог.

— Я разговаривал с сенатором Линдси Грэмом* на прошлых выходных и считаю, что сенаторы готовы действовать. Они назвали это «Законом о санкциях против России 2025». Думаю, что Грэм* уже подготовил его к принятию. Данные санкции будут весьма жесткими, — заявил он в интервью каналу Fox News, передает РИА Новости.

Введение нового пакета санкций Европейского союза в отношении РФ к саммиту «Большой семерки», который пройдет во второй половине июня, маловероятно. Об этом написало издание EUobserver, ссылаясь на дипломатов Евросоюза. Таким образом, призыв Линдси Грэма* о введении санкций к саммиту G7, скорее всего, не будет реализован в срок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит санкции в отношении России, чтобы не сорвать сделку по урегулированию украинского конфликта. Он отметил, что не хочет «все испортить».

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.