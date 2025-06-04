СБ ООН проголосует по проекту резолюции, требующему прекращения огня в Газе

Текст резолюции включает четыре основных пункта. В нем подчеркивается необходимость «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе», а также освобождения всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Кроме того, проект требует «немедленного и безусловного снятия всех ограничений на поставки гуманитарной помощи» как со стороны ООН, так и ее партнеров.