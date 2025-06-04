СБ ООН проголосует по проекту резолюции, требующему прекращения огня в Газе

Совет Безопасности ООН в среду проведет голосование по проекту резолюции, подготовленному десятью непостоянными членами организации, которая требует немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом ТАСС сообщили представители миссии Словении при ООН.
Текст резолюции включает четыре основных пункта. В нем подчеркивается необходимость «немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе», а также освобождения всех заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. Кроме того, проект требует «немедленного и безусловного снятия всех ограничений на поставки гуманитарной помощи» как со стороны ООН, так и ее партнеров.
Голосование по данному проекту запланировано на 23:00 по московскому времени. Решение Совета Безопасности может иметь важное значение для ситуации в регионе и дальнейших международных усилий по урегулированию конфликта.
Ранее министры иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Гидеон Саар провели телефонную беседу, в ходе которой они договорились о начале поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.