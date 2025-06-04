ВСУ пытались снять флаг России в освобожденном Троицком в ДНР

Украинские военные предприняли попытку снять российский флаг в освобожденном Троицком в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира штурмового отделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Сергея Талалаева.
«Проведя зачистку построек, наши ребята установили флаг РФ в центре поселка. На утро приехал пикап, высадились четыре бойца. Мы их наблюдали, подпустили, и, как только они попытались залезть и снять наш флаг, по ним был открыт огонь», — рассказал командир.
В итоге попытка снять флаг России провалилась, а четверо участников группы были уничтожены. Еще двое успели скрыться на автомобиле.
Населенный пункт Троицкое в ДНР российская армия освободила до начала перемирия, объявленного президентом Владимиром Путиным в дни празднования 80-летия Победы. Однако об освобождении Троицкого Минобороны РФ сообщило 8 мая.
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