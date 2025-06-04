ВСУ пытались снять флаг России в освобожденном Троицком в ДНР

«Проведя зачистку построек, наши ребята установили флаг РФ в центре поселка. На утро приехал пикап, высадились четыре бойца. Мы их наблюдали, подпустили, и, как только они попытались залезть и снять наш флаг, по ним был открыт огонь», — рассказал командир.