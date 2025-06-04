Депутат Госдумы Миронов призвал олигархов «скинуться» на спецоперацию

Ранее Сергей Миронов уже предлагал искать альтернативные источники финансирования для покрытия дефицита бюджета, чтобы снизить долговую нагрузку на экономику, и выступал против увеличения государственных заимствований. Фракция «Справедливая Россия — За правду» не поддержала проект федерального бюджета на 2025 год, настаивая на необходимости справедливого перераспределения ресурсов и введения новых налогов для сверхбогатых граждан.