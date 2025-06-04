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Рубио: внешний курс Вашингтона будут определять интересы США

Идея о том, что внешняя политика должна быть ориентирована на поддержку международного порядка, утратила актуальность.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на конференции, организованной неправительственным аналитическим центром «Американский компас», что в формировании внешней политики страны Вашингтон будет руководствоваться прежде всего национальными интересами США, а не существующим мировым порядком.

Он подчеркнул, что приоритеты американской дипломатии должны строиться исходя из выгод для самой страны.

Рубио отметил, что ранее идея о том, что внешняя политика должна быть ориентирована на поддержку международного порядка или глобальных целей, утратила свою актуальность. По его словам, США неоднократно принимали решения, исходя из интересов всего мира или международных институтов, что, по его мнению, было ошибкой.

Он добавил, что хотя эти вопросы и важны, главным приоритетом внешней политики должны оставаться интересы США. По его мнению, это не означает изоляционизм, а является проявлением здравого смысла и прагматичного подхода к национальной безопасности и развитию страны.

Ранее стало известно, что Рубио в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым приветствовал обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который недавно провели Россия и Украина.