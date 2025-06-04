Рубио: внешний курс Вашингтона будут определять интересы США

Рубио отметил, что ранее идея о том, что внешняя политика должна быть ориентирована на поддержку международного порядка или глобальных целей, утратила свою актуальность. По его словам, США неоднократно принимали решения, исходя из интересов всего мира или международных институтов, что, по его мнению, было ошибкой.