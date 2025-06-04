Шойгу по поручению Путина прилетел в Пхеньян, где встретится с Ким Чен Ыном

На прошлой неделе в Москве во время международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, секретарь СБ РФ провел переговоры с министром государственной безопасности КНДР Ли Чхан Дэ. По словам Шойгу, установившиеся доверительные отношения между лидерами России и КНДР отражают взаимное стремление двух стран и народов к дальнейшему расширению обоюдовыгодного сотрудничества в условиях сложной международной обстановки, придают импульс развитию двустороннего политического диалога и кооперации в практической области. Он также сообщил, что 2025 год будет насыщенным в плане проведения масштабных двусторонних мероприятий и контактов. Так, к 80-летию освобождения Кореи в августе будет приурочен визит в Пхеньян председателя Госдумы Вячеслава Володина, а для участия в торжествах по случаю 80-летнего юбилея создания Трудовой партии Кореи в октябре планируется визит председателя партии «Единая Россия», заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.