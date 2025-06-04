Politico связало нежелание Си беседовать с Трампом со ссорой с Зеленским

«Я не думаю, что Си слишком заинтересован в экспорте каких-либо редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, он ясно изложил свою позицию», — сказал собеседник. В то же время, считает он, есть «большая вероятность», что Си ответит на звонок, чтобы хотя бы выслушать Трампа. «У президента есть некоторые рычаги, и вопрос в том, когда он будет готов оказать максимальное давление на китайское правительство», — добавил он.