Politico связало нежелание Си беседовать с Трампом со ссорой с Зеленским

Однако Пекин не стремится организовать контакты двух лидеров. Представителей китайского правительства потрясли публичные выступления Трампа в Белом доме, включая закончившиеся скандалом встречи с президентами Украины и ЮАР Владимиром Зеленским и Сирилом Рамафосой. В конце февраля Трамп и Зеленский поспорили в Овальном кабинете насчет урегулирования между Россией и Украиной, помощи США и благодарности Киева, и по другим вопросам. С Рамафосой Трамп встречался в мае и обвинил правительство ЮАР в «геноциде» белого населения.
«КНР считает президента Трампа непредсказуемым, что создает репутационные риски для Си», — заявил изданию бывший заместитель директора по Китаю и Тайваню в Совете национальной безопасности Раш Доши. По словам экс-чиновника, для китайских чиновников «нетипично подвергать лидера риску потенциально неловкой или непредсказуемой встречи».
Источник, знакомый с ходом переговоров Пекина и Вашингтона, сказал, что администрация США находится под «большим давлением» из-за ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов. Соединенные Штаты зависят от поставок материалов, которые используются в производстве высокотехнологичных товаров, — от электромобилей до оружия.
«Я не думаю, что Си слишком заинтересован в экспорте каких-либо редкоземельных металлов в Соединенные Штаты, он ясно изложил свою позицию», — сказал собеседник. В то же время, считает он, есть «большая вероятность», что Си ответит на звонок, чтобы хотя бы выслушать Трампа. «У президента есть некоторые рычаги, и вопрос в том, когда он будет готов оказать максимальное давление на китайское правительство», — добавил он.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила журналистам в понедельник, 2 июня, что лидеры «вероятно, поговорят на этой неделе». С аналогичным предположением выступил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. Однако неназванный чиновник администрации сообщил Politico, что телефонный звонок пока не запланирован.
Американская и китайская делегации в мае провели встречи в Женеве. Тогда стороны договорились, что Вашингтон снизит пошлины на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские — с 125 до 10% на 90 дней. Однако после временного перемирия в торговой войне переговоры «несколько зашли в тупик», признал глава Минфина США Скотт Бессент.
Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения. Со слов республиканца, из-за американских пошлин Китай «оказался в серьезной экономической опасности», и, чтобы «спасти» Пекин, была заключена быстрая сделка«. Однако после женевских соглашений, когда ситуация стабилизировалась, китайская сторона вернулась к “обычным делам”, утверждает он.
Китай выдвинул встречные претензии. В Минторге заявили, что Соединенные Штаты ввели «ряд дискриминационных и ограничительных мер», например, ужесточение правил экспорта чипов для технологий искусственного интеллекта и отмену виз для китайских студентов, которые подорвали консенсус, достигнутый в Женеве.