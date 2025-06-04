Колесник: подрывами мостов Украина пыталась сорвать переговоры с РФ

«Попытаются таким образом либо сорвать переговоры в Стамбуле, либо как-то усилить свои позиции, не понимая, что этим они наоборот их ослабляют. Значит требования к ним будут предъявляться российской стороной, я думаю, еще более жесткие в еще более короткие сроки. И наши Вооруженные силы, на плечах которых стоит вся эта дипломатия, поработают над тем, чтобы украинская сторона была разговорчивей. Серьезно поработают», — сказал собеседник издания.