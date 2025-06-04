Колесник: подрывами мостов Украина пыталась сорвать переговоры с РФ

Подрывами мостов на российской территорией Украина пыталась сорвать переговоры с РФ. Об этом корреспонденту aif.ru сообщил член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что обрушение мостов в Курской и Брянской областях является терактом. С мест происшествия эксперты изъяли части взрывных устройств и иные вещественные доказательства.
«Попытаются таким образом либо сорвать переговоры в Стамбуле, либо как-то усилить свои позиции, не понимая, что этим они наоборот их ослабляют. Значит требования к ним будут предъявляться российской стороной, я думаю, еще более жесткие в еще более короткие сроки. И наши Вооруженные силы, на плечах которых стоит вся эта дипломатия, поработают над тем, чтобы украинская сторона была разговорчивей. Серьезно поработают», — сказал собеседник издания.
Парламентарий также заявил aif.ru, что за подрывами мостов стоит Главное управление разведки Украины.
До этого в СК России сообщали, что террористы, подорвавшие мосты в Курской и Брянской областях, спланировали диверсии так, чтобы под удар попали сотни мирных граждан.
По некоторым данным, экспертиза выявила, что террористы использовали пластичную взрывчатку С-4 производства США.
В результате подрыва мостов погибли семь человек, еще 113 получили травмы. Среди пострадавших есть дети.