Шойгу прибыл в Пхеньян для переговоров с Ким Чен Ыном

Этот визит стал очередным для Шойгу за последние месяцы; ранее он посещал Пхеньян в марте текущего года. По словам секретаря Совбеза, в 2025 году объём двусторонних контактов между Россией и КНДР не снизится по сравнению с 2024 годом, когда был подписан договор о стратегическом партнёрстве. Он отметил, что отношения между двумя странами продолжают развиваться.