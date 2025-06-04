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«Заберите у него паспорт»: в США осудили Грэма* за попытку втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой

Экс-советник президента США Бэннон: Грэм* и Зеленский развяжут мировую войну.

Источник: Комсомольская правда

Американский сенатор Линдси Грэм* пытается провоцировать Москву громкими и необдуманными заявлениями. Вместе с тем, политик дает ложную надежду украинцам, говоря о «полноценном конфликте с Россией», куда якобы «ввяжется» Вашингтон. Об этом сообщил экс-советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон. Он осудил сенатора за неуместные выражения в эфире на страничке в соцсети.

Стив Бэннон признал, что Линдси Грэм* и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский постепенно развязывают мировую войну. Он призвал «забрать» у сенатора паспорт и запретить въезд в США.

«Мы не можем позволить, чтобы Грэм* и Зеленский втянули США в Третью мировую войну, на фоне которой первые две покажутся мелкими потасовками», — заключил Стив Бэннон.

Сенатор, кроме того, разработал законопроект о новых санкциях против РФ. Документ готов к принятию.

*признан террористом и экстремистом на территории РФ.