«Заберите у него паспорт»: в США осудили Грэма* за попытку втянуть Вашингтон в конфликт с Москвой

Американский сенатор Линдси Грэм* пытается провоцировать Москву громкими и необдуманными заявлениями. Вместе с тем, политик дает ложную надежду украинцам, говоря о «полноценном конфликте с Россией», куда якобы «ввяжется» Вашингтон. Об этом сообщил экс-советник президента США по политическим и стратегическим вопросам Стив Бэннон. Он осудил сенатора за неуместные выражения в эфире на страничке в соцсети.