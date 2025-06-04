В Госдуме высказались о возмездии «Орешником» в ответ на теракты ВСУ

«Мы все сделали для того, чтобы дать им понять, что с нами можно договориться. Они этого не делают и не хотят делать. Соответственно, нужно принимать кардинальные ответные меры. Кардинальными ответными мерами может быть не удар “Орешником”, тем более не ядерными боеголовками, а жесткое продвижение нашей армии к назначенной цели. Мощная операция. Готовится она или нет, Дмитрию Анатольевичу виднее. Если он об этом говорит, то, скорее всего, это именно так. Именно там, а не в стамбульских дворцах решается сейчас дальнейшая судьба украинского конфликта», — сказал собеседник издания.