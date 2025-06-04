В Госдуме высказались о возмездии «Орешником» в ответ на теракты ВСУ

Необходимо жесткое продвижение Вооруженных сил РФ к назначенной цели. Об этом корреспонденту aif.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, говоря об ответе на подрывы мостов в Курской и Брянской области.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился в Telegram ко всем, кто «переживает и ждет возмездия», отметив, что избежать его не удастся. При этом он подчеркнул, что российская армия продолжает активное наступление в зоне специальной военной операции.
«Мы все сделали для того, чтобы дать им понять, что с нами можно договориться. Они этого не делают и не хотят делать. Соответственно, нужно принимать кардинальные ответные меры. Кардинальными ответными мерами может быть не удар “Орешником”, тем более не ядерными боеголовками, а жесткое продвижение нашей армии к назначенной цели. Мощная операция. Готовится она или нет, Дмитрию Анатольевичу виднее. Если он об этом говорит, то, скорее всего, это именно так. Именно там, а не в стамбульских дворцах решается сейчас дальнейшая судьба украинского конфликта», — сказал собеседник издания.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что обрушение мостов в Курской и Брянской областях является терактом. С мест происшествия эксперты изъяли части взрывных устройств и иные вещественные доказательства. По некоторым данным, экспертиза выявила, что террористы использовали пластичную взрывчатку С-4 производства США.
В результате подрыва мостов погибли семь человек, еще 113 получили травмы. Среди пострадавших есть дети.