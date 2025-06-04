Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты

Два ЧП произошли в ночь на 1 июня. Сначала в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 113, среди них есть дети.