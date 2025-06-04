«Китай обратил внимание на соответствующие сообщения. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. (Пекин. — Прим. ред.) призывает соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность мирного населения», — подчеркнули в ведомстве.
Затем на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области обрушился мост, когда по нему ехал грузовой локомотив. Травмы получили трое сотрудников поездной бригады, их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.
Следственный комитет квалифицировал подрывы как теракты, исполнители которых выполняли указания Киева.