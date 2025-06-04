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Китай призвал Киев воздержаться от атак на гражданские объекты

ПЕКИН, 4 июн — РИА Новости. Китай призывает стороны украинского кризиса проявлять максимальную сдержанность и воздержаться от атак на гражданские объекты, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР, комментируя атаки на железнодорожную инфраструктуру в Брянской и Курской областях.

Источник: © РИА Новости

«Китай обратил внимание на соответствующие сообщения. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. (Пекин. — Прим. ред.) призывает соответствующие стороны проявлять максимальную сдержанность, избегать нападений на гражданские объекты и защищать безопасность мирного населения», — подчеркнули в ведомстве.

Два ЧП произошли в ночь на 1 июня. Сначала в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 Климов — Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадали — 113, среди них есть дети.

Затем на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка в Курской области обрушился мост, когда по нему ехал грузовой локомотив. Травмы получили трое сотрудников поездной бригады, их доставили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет квалифицировал подрывы как теракты, исполнители которых выполняли указания Киева.