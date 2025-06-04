Грушко: учения НАТО на Балтике говорят о подготовке к военному столкновению с РФ

«Мы оцениваем военную активность НАТО как часть подготовки к военным столкновениям с Россией. Если мы посмотрим на направленность этих учений, на замысел, на структуру развертывания сил, на сами силы, на их качество, на те задачи, которые формулируются для этих учений, то это борьба с сопоставимым противником. То есть это Россия. Это достижение превосходства во всех операционных средах: на земле, на воде, в воздухе. Конечно, такие учения крайне провокационны», — указал замминистра.