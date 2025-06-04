В США оценили длительность переговоров по Украине

Напомним, что 2 июня 2025 года во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между представителями России и Украины. Встреча делегаций двух стран продолжалась чуть более часа и проходила на русском языке. Следует отметить, что делегация Турции также принимала участие в переговорах, которые проводились в закрытом для прессы режиме.