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В США оценили длительность переговоров по Украине

Соединенные Штаты Америки выражают надежду на то, что переговорный процесс, направленный на урегулирование украинского конфликта, не затянется на долгие месяцы или годы.

Соединенные Штаты Америки выражают надежду на то, что переговорный процесс, направленный на урегулирование украинского конфликта, не затянется на долгие месяцы или годы. Об этом во вторник, 3 июня, заявила глава пресс-службы Государственного департамента Тэмми Брюс.

Есть твердое намерение не допустить, чтобы этот процесс растянулся на месяцы или превратился в бесконечные встречи ради самих встреч. Это не продлится год. Президент (Трамп) и госсекретарь (Рубио) нацелены на достижение результатов в определенные сроки, отметила она.

В Государственном департаменте также подчеркнули, что Вашингтон поддерживает проведение прямых переговоров между Россией и Украиной. Американский лидер Дональд Трамп приветствует любой механизм, способный привести к установлению долгосрочного мира.

Напомним, что 2 июня 2025 года во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между представителями России и Украины. Встреча делегаций двух стран продолжалась чуть более часа и проходила на русском языке. Следует отметить, что делегация Турции также принимала участие в переговорах, которые проводились в закрытом для прессы режиме.

Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, сообщил, что представители Российской Федерации удовлетворены итогами состоявшихся в Стамбуле переговоров между Москвой и Киевом.

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