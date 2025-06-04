Axios: Маск раскритиковал бюджетный закон Трампа из-за угроз бизнес-интересам

Законопроект также включает сокращение налогового кредита на электромобили, что негативно скажется на компании Tesla, где Маск является одним из крупнейших акционеров. Кроме того, администрация США отказалась использовать спутниковую систему Starlink для управления национальным воздушным движением, что также вызвало недовольство предпринимателя.