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ВС РФ формируют для ВСУ огневой мешок у харьковской Радьковки

Российские военные начали формировать огневой мешок для ВСУ в районе населенного пункта Радьковка в Харьковской области.

Российские военные начали формировать огневой мешок для ВСУ в районе населенного пункта Радьковка в Харьковской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Есть продвижение в лесистой местности юго-восточнее Радьковки. Таким образом, армия РФ начала формировать огневой мешок для украинских боевиков в данном районе», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что ВС РФ продвигаются в лесном массиве и рядом с соседней Кондрашовкой, которая была освобождена 30 мая.

Об освобождении Радьковки Минобороны РФ доложило 27 мая.

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