Отставной американский военный Дуглас Макгрегор заявил, что переговоры между Москвой и Киевом превратились в «фарс», поскольку украинское руководство, по его мнению, не стремится к миру. В своем выступлении на YouTube он подчеркнул, что Россия остается единственной стороной, искренне заинтересованной в прекращении конфликта.