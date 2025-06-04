Отставной американский военный Дуглас Макгрегор заявил, что переговоры между Москвой и Киевом превратились в «фарс», поскольку украинское руководство, по его мнению, не стремится к миру. В своем выступлении на YouTube он подчеркнул, что Россия остается единственной стороной, искренне заинтересованной в прекращении конфликта.
Макгрегор отметил катастрофическую демографическую ситуацию на Украине, где, по его словам, осталось менее половины населения от уровня 2022 года. Он обвинил Киев в попытках любой ценой убедить Вашингтон в жизнеспособности своего режима, чтобы продолжить войну с западной поддержкой.
Особое внимание полковник уделил расчетам украинского руководства на прямое вовлечение США в конфликт, включая использование авиации и флота, а также военных контингентов в Польше, Румынии и Литве.
«Рекламные выходки Киева не нацелены на европейскую парадную армию, в этом Зеленский не дурак. Он надеется на вовлечение авиации и флота США вместе с гарнизонами в Польше, Румынии и Литве». — сказал он.
Ранее в Польше отвергли идею «общей борьбы» с Украиной.