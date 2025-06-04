AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО

«Об этом (вероятном вхождении Киева в альянс. — Прим. ред.) ничего не будет. Я ожидаю, что мы будем хранить полное молчание», — заявил источник.
Другие детали итоговой декларации:
- лидеры стран НАТО не будут принимать совместное заявление о военной поддержке ВСУ из-за приостановки новой помощи со стороны США;
- внимание на саммите сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего Вашингтон соглашения о повышении расходов на оборону среди стран — членов Североатлантического альянса.
Вопрос вхождения Украины в НАТО
В конце февраля глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Киев не станет членом альянса. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах. Вскоре генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня.
Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в альянсе — угроза для безопасности России. Он указывал, что риски вступления Киева в НАТО стали одной из причин начала СВО.
Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, простого отказа не принимать Киев в альянс недостаточно. По ее словам, в НАТО должны отказаться от обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Украине гарантировали присоединение к блоку в будущем.