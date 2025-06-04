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AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. НАТО планирует сделать итоговую декларацию предстоящего саммита блока в Гааге краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий, пишет AFP со ссылкой на неназванного дипломата.

Источник: OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

«Об этом (вероятном вхождении Киева в альянс. — Прим. ред.) ничего не будет. Я ожидаю, что мы будем хранить полное молчание», — заявил источник.

Другие детали итоговой декларации:

  • лидеры стран НАТО не будут принимать совместное заявление о военной поддержке ВСУ из-за приостановки новой помощи со стороны США;
  • внимание на саммите сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего Вашингтон соглашения о повышении расходов на оборону среди стран — членов Североатлантического альянса.

Вопрос вхождения Украины в НАТО

В конце февраля глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Киев не станет членом альянса. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах. Вскоре генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня.

Президент Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в альянсе — угроза для безопасности России. Он указывал, что риски вступления Киева в НАТО стали одной из причин начала СВО.

Как подчеркивала официальный представитель МИД Мария Захарова, простого отказа не принимать Киев в альянс недостаточно. По ее словам, в НАТО должны отказаться от обещаний по итогам Бухарестского саммита 2008 года, где Украине гарантировали присоединение к блоку в будущем.