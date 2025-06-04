AFP узнало детали итоговой декларации саммита НАТО

В конце февраля глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Киев не станет членом альянса. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах. Вскоре генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня.