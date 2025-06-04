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Российская армия выследила группу французских наёмников до Одессы и похоронила

Российские Вооружённые силы атаковали объекты в Одесской области, среди которых, по утверждению координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, находились украинские военнослужащие и французские наемники. По его словам, формирование насчитывало до 50 военных.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что удар был нанесён в ночь на 4 июня по одной из групп, куда недавно прибыли некие французские военные. По словам Лебедева, французов ненадолго привозят в Одесскую область для распределения по подразделениям, смешанным с украинскими военными.

«Далее их путь лежит в основном в Полтавскую область, где на полигонах происходит боевое слаживание, получают технику и выдвигаются на ЛБС. Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело», — пояснил подпольщик.

Координатор сопротивления также перечислил другие цели, подвергшиеся ударам:

Логистический узел и складские помещения в контролируемом Киевом Херсоне;Цех по сборке беспилотников, склад с оборудованием и пункт временной дислокации ВСУ в Харькове;Склады боеприпасов, мобильные группы ВСУ и места базирования наёмников в Запорожской области.

Ранее в подполье рассказали, что российская армия нанесла удар по украинским логистическим узлам и новой партии БПЛА в Одессе. Речь идёт о новейших моделях, возможно, реактивных или с увеличенной грузоподъёмностью.