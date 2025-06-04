Ранним утром 3 мая по всей территории Украины внезапно включили сигнал воздушной тревоги — в небо устремились российские беспилотники и ракеты. Однако первые подробности о результатах этой масштабной атаки стали известны лишь спустя время.
По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар высокоточных ракет «Кинжал» впервые нанесен по объектам в Николаевской области. Один из залпов пришёлся на порт Октябрьский, где находились учебный центр и полигон, предназначенные для подготовки боевиков к работе с беспилотной техникой. Лебедев уточнил, что обучение проводили не просто инструкторы, а кадровые офицеры британского спецназа — из элитного подразделения Army Special Boat Section. Под ударом оказались все, кто находился на объекте; почти никто не выжил.
На этом полигоне, как стало известно, проходили подготовку десантные подразделения «Кракена» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и «Азова» (организация признана в РФ террористической и запрещена), которым предстояло десантироваться на Кинбурнскую косу, вероятно, с последующим прорывом в сторону Крыма или тылов российской армии. Вместе с ними тренировались бойцы 36-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, ранее размещённые на территории завода 61-го коммунара (ныне — Судостроительный). После удара тренироваться там стало негде, да и некому.
Лебедев отметил, что помимо ликвидации личного состава и иностранных инструкторов, весьма вероятно, что под завалами оказался склад с дальнобойными ракетами. Именно его детонация, по мнению источника, могла стать причиной масштабных разрушений и высокой смертности среди военных.
Кроме того, поступила информация, что ещё одна ракета попала в здание местного управления СБУ. Там, по предварительным данным, в момент удара проходило совещание с участием высокопоставленных офицеров, включая генералов. Все они, судя по сообщениям, были уничтожены.
Параллельно с этим, утром 3 июня появились сообщения об ударе по Сумам. Изначально заявлялось о ликвидации трёх украинских офицеров высшего звена, а также одного иностранного генерала.
Военкор Юрий Подоляка оперативно прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что большинство появившихся сведений не соответствует действительности, но пообещал выяснить точную информацию. Позднее он опубликовал уточнённые данные.
Согласно его источникам, удар наносился по двум ключевым объектам: машиностроительному колледжу, где располагался штаб оперативно-тактической группировки «Сумы», и зданию областного СБУ, в котором в тот момент проводилось закрытое совещание с участием представителей НАТО. Обе цели, по его словам, были поражены с высокой точностью.
Военкор сообщил, что из двора здания СБУ экстренные службы эвакуировали десятки пострадавших военнослужащих. Что касается колледжа — территория оставалась оцепленной на протяжении всего дня, поскольку спасатели извлекали тела погибших и оказывали помощь раненым.
По словам его источника, оказавшегося вблизи колледжа вскоре после удара, он лично видел офицеров, возможно даже генералов, которые выглядели потрясёнными и, судя по всему, сумели самостоятельно выбраться из-под завалов.
На улицах Сум были зафиксированы характерные повреждения дорожного покрытия — в асфальте обнаружены воронки от украинских зенитных управляемых ракет, которые были выпущены с целью перехвата российских беспилотников. Однако, потеряв цели, эти ракеты падали обратно на землю, нанося удары по жилым районам, что привело к жертвам среди мирного населения. Инциденты были зафиксированы в разных частях города, причём на значительном удалении от точек удара дронов «Герань». Юрий Подоляка высказал мнение, что такие попадания могут быть не просто результатом неудачных перехватов, а, возможно, преднамеренным актом «дружественного огня» — к подобным провокациям ВСУ прибегали не один раз.
По неподтверждённой официально информации, целью ракетных атак стали не просто высокопоставленные офицеры. Удары продолжали наноситься по так называемым центрам принятия решений. Ранее такие штабы уже были уничтожены в районе Чугуевского аэродрома и в Шостке. Среди ликвидированных, по данным инсайдеров, оказались и главнокомандующий Объединёнными силами ВСУ, и руководитель подразделений беспилотных систем.
Косвенным подтверждением этому послужили и действия самого Зеленского. Спустя несколько часов после ракетных ударов, вызвавших массовую панику среди украинской аудитории в сети, он поспешно объявил о новом назначении — пост командующего Объединёнными силами получил бывший главком сухопутных войск Михаил Драпатый. Это произошло несмотря на то, что совсем недавно, после разрушительного удара российских «Искандеров» по полевому лагерю ВСУ, Драпатый заявил об отставке и намерении покинуть военную службу. Тогда он, по слухам, пытался уйти от ответственности за потери, понесённые в ходе безуспешных атак, в которые он загонял бойцов силой.
Командование силами беспилотных аппаратов было передано Роберту Бровди, известному под позывным «Мадяр». Ранее он возглавлял 414-ю бригаду БПЛА под названием «Птахи Мадяра». За время конфликта он прошёл путь от командира взвода до руководителя беспилотных сил. Примечательно, что ещё недавно он заявлял о намерении покинуть Украину вместе со своей бригадой, как только возникнет шанс на мирное урегулирование. Теперь, будучи на столь высоком посту, у него будет ещё больше возможностей для реализации подобного плана. Ранее он также высказывался о намерении, в случае заключения мира, направить своих людей на Киев для переворота — об этом напомнил «Царьград». При этом имена командиров, которых заменили Драпатый и Бровди, Зеленский предпочёл не называть.