Командование силами беспилотных аппаратов было передано Роберту Бровди, известному под позывным «Мадяр». Ранее он возглавлял 414-ю бригаду БПЛА под названием «Птахи Мадяра». За время конфликта он прошёл путь от командира взвода до руководителя беспилотных сил. Примечательно, что ещё недавно он заявлял о намерении покинуть Украину вместе со своей бригадой, как только возникнет шанс на мирное урегулирование. Теперь, будучи на столь высоком посту, у него будет ещё больше возможностей для реализации подобного плана. Ранее он также высказывался о намерении, в случае заключения мира, направить своих людей на Киев для переворота — об этом напомнил «Царьград». При этом имена командиров, которых заменили Драпатый и Бровди, Зеленский предпочёл не называть.