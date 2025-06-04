США могут столкнуться с атаками дронов, подобными ударам Киева по аэродромам РФ

Американская инфраструктура, включая военные объекты, уязвима перед атаками с использованием дронов и других современных технологий, подобных тем, которые применяет Украина против российских аэродромов. Об этом предупреждает The Wall Street Journal в своей редакционной статье.
Издание отмечает, что США нуждаются в усиленной многоуровневой системе противовоздушной обороны, способной отражать не только баллистические ракеты, но и угрозы со стороны беспилотников, крылатых ракет и других средств воздушного нападения.
Авторы материала подчеркивают, что администрация Дональда Трампа была права, сделав развитие противоракетной обороны одним из приоритетов. Запланированная при Трампе система ПРО «Золотой купол» — это не бесполезная трата ресурсов, как ее иногда представляют, а необходимая мера в условиях современных угроз. Помимо традиционных баллистических ракет, США сталкиваются с рисками со стороны FPV-дронов, разведывательных зондов и крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок.
The Wall Street Journal также обращает внимание на то, что многие американцы до сих пор воспринимают войну как нечто далекое, не затрагивающее территорию США. Однако современные технологии стирают эту границу, и политикам следует активнее информировать общество о существующих рисках. В качестве примера эффективной защиты редакция приводит израильские лазерные системы, которые могут стать частью новой стратегии Пентагона.
Эксперты призывают Вашингтон ускорить разработку и внедрение передовых систем ПВО, комбинируя проверенные решения, такие как Patriot, с инновационными технологиями. В противном случае США рискуют оказаться неподготовленными к новым вызовам в условиях меняющегося характера военных конфликтов.
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