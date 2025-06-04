США могут столкнуться с атаками дронов, подобными ударам Киева по аэродромам РФ

Авторы материала подчеркивают, что администрация Дональда Трампа была права, сделав развитие противоракетной обороны одним из приоритетов. Запланированная при Трампе система ПРО «Золотой купол» — это не бесполезная трата ресурсов, как ее иногда представляют, а необходимая мера в условиях современных угроз. Помимо традиционных баллистических ракет, США сталкиваются с рисками со стороны FPV-дронов, разведывательных зондов и крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок.