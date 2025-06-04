«Отвратительная мерзость»: ушедший из Белого дома Маск обрушился на законопроект Трампа

Миллиардер Илон Маск называет «большой, красивый» налоговый законопроект Трампа «отвратительной мерзостью». Бывший глава Департамента эффективности правительства (Doge) заявил, что «возмутительный» налоговый законопроект приведет к росту дефицита бюджета до 2,5 трлн долларов.
Илон Маск, миллиардер и технологический предприниматель, начал новый конфликт с Дональдом Трампом, назвав законопроект президента США о налогах и расходах «отвратительной мерзостью».
Как пишет The Guardian, онлайн-выходка Маска может придать смелости консервативным в финансовом отношении сенаторам-республиканцам, некоторые из которых уже высказались, бросить вызов Трампу, пока они продолжают важные переговоры на Капитолийском холме по так называемому «одному большому красивому законопроекту».
«Извините, но я просто больше не могу этого выносить», — написал Маск на своей странице в социальной сети во вторник. «Этот масштабный, возмутительный, наполненный свинством законопроект о расходах Конгресса — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете».
Маск, который ранее высказывался с критикой предлагаемого закона, язвительно отметив, что он может быть большим или красивым, но не тем и другим, добавил: «Это значительно увеличит и без того гигантский дефицит бюджета до 2,5 трлн долларов (!!!) и обременит граждан Америки непосильным долгом»..".
Миллиардер продолжил: «Конгресс делает Америку банкротом».
Главный спонсор Трампа во время прошлогодней избирательной кампании, Маск покинул Белый дом на прошлой неделе после того, как руководил так называемым «департаментом эффективности правительства» (Doge), задачей которого, как было заявлено, является борьба с мошенничеством и злоупотреблениями в федеральных ведомствах. Он утверждал, что республиканский законопроект подорвет работу ведомства и еще больше загонит США в долги.
Во вторник Маск заручился немедленной поддержкой Томаса Мэсси, одного из двух республиканцев, которые в прошлом месяце проголосовали против законопроекта в Палате представителей. «Он прав», — ответил Мэсси.
Но спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил с упреком, заявив, что в понедельник он разговаривал с Маском по телефону более 20 минут, доказывая, что законопроект выполнил предвыборные обещания, в то же время предусматривая постоянное массовое сокращение налогов и расходов.
Джонсон сказал журналистам: «При всем моем уважении, мой друг Илон ужасно ошибается насчет “Большого прекрасного законопроекта”. Это очень важный первый старт. Илон упускает его из виду. Я просто глубоко сожалею, что он допустил эту ошибку».
Джон Тун, лидер республиканского большинства в Сенате, был более дипломатичен, заявив: «Итак, у нас разные мнения. Он имеет право на это мнение. Мы собираемся действовать полным ходом».
После того, как законопроект был с трудом одобрен Палатой представителей, он теперь находится на рассмотрении в Сенате, который намерен принять пересмотренную версию к 4 июля. Некоторые консерваторы-республиканцы в финансовой сфере, такие как сенаторы Рон Джонсон и Рэнд Пол, разделяют опасения Маска по поводу необходимости значительного сокращения расходов.
Джонсон сказал CNN: «У нас достаточно несогласных, чтобы остановить процесс до тех пор, пока президент серьезно не отнесется к сокращению расходов и сокращению дефицита».
Ранее Трамп называл несогласных республиканцев «зеваками» и призывал их присоединиться к нему. Его влияние оказалось решающим в подавлении потенциального бунта в Палате представителей. В понедельник он написал на своей социальной платформе Truth: «Так много ложных заявлений делается об “ОДНОМ, БОЛЬШОМ, КРАСИВОМ ЗАКОНЕ”».
Белый дом признал позицию Маска, но заявил, что не изменил своей позиции по законопроекту. Пресс-секретарь Каролин Ливитт заявила журналистам: «Послушайте, президент уже знает позицию Илона Маска по этому законопроекту. Это не меняет мнения президента: это один большой, красивый законопроект, и он его придерживается».
Законопроект продлевает снижение налогов Трампом в 2017 году и включает новые расходы на охрану границ и вооруженные силы. Республиканцы стремились компенсировать эти расходы сокращением таких программ, как Medicaid, продовольственные талоны и налоговые льготы на экологически чистую энергию.
По прогнозам Бюджетного управления Конгресса и независимых аналитиков, принятие законопроекта увеличит дефицит бюджета на 2,3−5 трлн долларов в течение следующих 10 лет. Представители Белого дома утверждают, что экономический рост, вызванный снижением налогов, компенсирует увеличение расходов.
Расс Воут, директор административно-бюджетного управления, сказал CNN: «Этот законопроект не увеличивает дефицит и не наносит ущерба долгу. На самом деле, он снижает его на 1,4 трлн долларов».
Но демократы предупредили, что бюджет увеличит расходы на здравоохранение для миллионов людей и приведет к тому, что миллионы людей потеряют страховку, чтобы оплатить снижение налогов для миллиардеров. Новый анализ, проведенный Йельским университетом и Пенсильванским университетом, показал, что это может привести к более чем 51 000 предотвратимым смертям.
Чак Шумер, лидер сенатского меньшинства, заявил в своей речи во вторник: «Дональд Трамп и его так называемый “большой и красивый законопроект” уродливы по своей сути. За иллюзиями скрывается жестокая и драконовская правда: налоговые льготы для сверхбогатых оплачиваются за счет сокращения медицинского обслуживания миллионов американцев».
Позже, отвечая на выступление Маска, Шумер прокомментировал: «Я не думал, что это возможно, но … Я СОГЛАСЕН С ИЛОНОМ МАСКОМ».
Берни Сандерс, независимый сенатор от штата Вермонт, добавил в своем посте: «Маск прав: этот законопроект — “отвратительная мерзость”. Мы не должны предоставлять налоговые льготы в размере 664 миллиардов долларов 1%. Мы не должны лишать 13,7 миллионов человек доступа к программе Medicaid. Мы не должны сокращать 290 миллиардов долларов на программы, направленные на то, чтобы накормить голодных. Давайте победим эту отвратительную мерзость».