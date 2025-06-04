«Отвратительная мерзость»: ушедший из Белого дома Маск обрушился на законопроект Трампа

«Извините, но я просто больше не могу этого выносить», — написал Маск на своей странице в социальной сети во вторник. «Этот масштабный, возмутительный, наполненный свинством законопроект о расходах Конгресса — отвратительная мерзость. Позор тем, кто голосовал за него: вы знаете, что поступили неправильно. Вы это знаете».