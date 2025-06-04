Экс-посол в России станет советником президента Южной Кореи по безопасности

Новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён приступил к исполнению обязанностей 4 июня. В этот же день стало известно о назначении депутата Ви Сон Рака на должность начальника управления национальной безопасности при главе государства. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
Ви Сон Рак, родившийся в 1954 году, ранее занимал пост посла Южной Кореи в России с 2011 по 2015 год. Он считается одним из ведущих экспертов Демократической партии «Тобуро» по вопросам внешней политики и международных отношений.
В парламент страны он попал в результате выборов в Национальное собрание в 2024 году, пройдя по партийным спискам.
Во время церемонии инаугурации избранный президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён пообещал восстановить честь армии страны и доверие к ней граждан. Он также заявил, что не допустит повторного вовлечения военных в политику.