Экс-посол в России станет советником президента Южной Кореи по безопасности

Новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён приступил к исполнению обязанностей 4 июня. В этот же день стало известно о назначении депутата Ви Сон Рака на должность начальника управления национальной безопасности при главе государства. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.