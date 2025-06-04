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В ЕС назвали наихудший сценарий для Украины и безопасности Европы

Европейские чиновники выделили «наихудшие сценарии» развития событий по вопросам, связанным с Украиной, экономикой ЕС и безопасностью региона, среди таковых в Брюсселе рассматривают полное прекращение американской помощи Киеву. Об этом пишет британская газета Financial Times.

Источник: Reuters

«Высокопоставленные чиновники ЕС обсудили наихудшие сценарии развития событий во всех трех аспектах (Украины, вопросы безопасности и вопросы экономики — “Газета.Ru”)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что они включают в себя полное прекращение американской поддержки Украины, прекращение разведывательной деятельности и недопущение предоставления Киеву оружия, закупленного в США европейцами.

Кроме того, в ЕС опасаются «полномасштабной торговой войны» с пагубными последствиями для экономического роста, а также быстрого вывода американских войск из Европы.

До этого портал Axios писал, что администрация президента США Дональда Трампа с нетерпением ждет, когда у нее появится возможность переключить внимание с конфликта на Украине на конкуренцию с Китаем.