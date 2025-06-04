Франция и Бельгия не поддержали план ЕК по отказу от российского газа

Два крупнейших европейских покупателя российского сжиженного природного газа (СПГ) — Франция и Бельгия отказываются поддержать представленный Еврокомиссией план отказа от поставок газа из России в ЕС, сообщает Politico.
Франция, крупнейший в ЕС покупатель газа, предпочитает стратегию поиска альтернативных источников, заявил изданию министр энергетики страны Марк Ферраччи. Речь идет о плане Парижа заменить российские поставки топлива катарской продукцией. Бельгия, занимающая второе место, хочет получить отчет с подробным описанием экономических последствий, прежде чем принимать решение.
В начале мая ЕК представила «дорожную карту» постепенного отказа от поставок российских энергоресурсов. Та предусматривает, в частности, полное прекращение импорта газа из России к 2027 году за счет приостановки новых контрактов с поставщиками российского топлива и прекращения спотовых контрактов к концу текущего года.
В июне Еврокомиссия намерена выдвинуть законодательные инициативы на основе этого плана. По данным Bloomberg, ЕК рассматривает возможность введения нулевой квоты на импорт российского газа, что должно позволить европейским компаниям избежать выплат неустоек по уже существующим контрактам на поставки: они смогут сослаться на форс-мажор. Юристы изучат такую возможность после представления предложения, но для вступления квоты в силу нужна поддержка большинства участников блока.
Во Франции опасаются, что частные компании могут столкнуться с судебными исками с российской стороны из-за расторжения контрактов, потому хотят «юридической определенности», говорит Ферраччи. Politico напоминает, что у французской TotalEnergies контракт на поставки с НОВАТЭКом действует до 2032 года.
В то же время два других крупных импортера российского СПГ в ЕС — Испания и Нидерланды заявили, что готовы поддержать инициативу Еврокомиссии.
По данным Kpler, которые приводятся в статье, в прошлом году Франция, Бельгия, Испания и Нидерланды импортировали в совокупности 16,77 млн т российского СПГ, что составляет 97% от общего объема импорта ЕС и более половины мирового экспорта России. В общей сложности они потратили на закупку топлива более €6 млрд.
Politico отмечает, что ЕК важно заручиться поддержкой всех четырех крупнейших покупателей российского газа, поскольку Венгрия и Словакия, скорее всего, попытаются заблокировать инициативу. К тому же многие политики и представители промышленности в ЕС призывают вернуться к поставкам российских энергоресурсов после окончания конфликта на Украине с учетом высоких цен на электроэнергию в Европе, говорится в материале.
До начала военной операции на Украине доля российского газа в импорте ЕС составляла 45%. Этот показатель сократился до 19% после введения санкций. Однако в 2024 году поставки российского СПГ продолжились, в связи с чем Еврокомиссия решила представить план полного отказа от российских энергоносителей.