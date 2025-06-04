Франция и Бельгия не поддержали план ЕК по отказу от российского газа

В июне Еврокомиссия намерена выдвинуть законодательные инициативы на основе этого плана. По данным Bloomberg, ЕК рассматривает возможность введения нулевой квоты на импорт российского газа, что должно позволить европейским компаниям избежать выплат неустоек по уже существующим контрактам на поставки: они смогут сослаться на форс-мажор. Юристы изучат такую возможность после представления предложения, но для вступления квоты в силу нужна поддержка большинства участников блока.