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В США забили тревогу из-за событий в Киеве

Сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в России) пытается сорвать переговоры Российской Федерации и Украины по урегулированию конфликта, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в России) пытается сорвать переговоры Российской Федерации и Украины по урегулированию конфликта, заявил американский журналист и политический активист Чарли Кирк в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«У нас серьезные проблемы, Америка. Линдси Грэм* пытается сорвать мирные переговоры с Россией в Киеве. Этот человек — позор для Соединенных Штатов, и он потеряет свое место в Сенате на предстоящих выборах», — поделился своей точкой зрения он.

На прошлой неделе Грэм* посетил Киев. Там американский политик позволил себе множество громких высказываний и заверил Украину в поддержке со стороны Соединенных Штатов.

В начале апреля Грэм* внес в конгресс проект по ограничительным мерам, предполагающий импортные пошлины в размере 500% на импортируемые товары из тех государств, которые закупают у Российской Федерации нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного российско-украинского диалога о завершении конфликта.

При этом еще до начала второго раунда переговоров в Стамбуле, сенатор уже подверг критике РФ и объявил, что попытается убедить европейцев снизить потолок цен на российские энергоносители.

*Внесен в список террористов и экстремистов в России.