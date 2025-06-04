В США забили тревогу из-за событий в Киеве

В начале апреля Грэм* внес в конгресс проект по ограничительным мерам, предполагающий импортные пошлины в размере 500% на импортируемые товары из тех государств, которые закупают у Российской Федерации нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Документ поступил в законодательный орган во время интенсивного российско-украинского диалога о завершении конфликта.