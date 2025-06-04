Фигурантка дела о некачественных бронежилетах подписала контракт на службу в СВО

Фигурантка дела о поставке некачественных бронежилетов Виктория Антонова заключила контракт с Минобороны РФ и отправится на СВО, пишет РИА Новости. По данным агентства, она будет служить в Первом женском батальоне. При этом, по данным ТАСС, Антонова до сих пор в СИЗО и в зону спецоперации пока не отправлялась. Ранее она признала вину по уголовному делу. Антонову обвиняют в крупном мошенничестве и даче взятки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Фигурантка уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов в российскую армию, финансовый директор ГК «Пикет» Виктория Антонова подписала контракт с министерством обороны РФ. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.
«Она подписала через ФСИН контракт на службу в Вооруженных силах Российской Федерации для участия в Первом женском батальоне по направлению дронов», — рассказал собеседник агентства.
При этом ТАСС пишет, что Антонова до сих пор находится в СИЗО и в зону спецоперации не отправлялась.
В марте Антонова, которой вменяют крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и дачу крупной взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) признала свою вину. Как передает агентство, она сотрудничает со следствием.
Дело о бронежилетах.
В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал по делу о поставке некачественных бронежилетов в зоне спецоперации гендиректора ГК «Пикет» Андрея Есипова и двух его подчиненных — начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову.
«Соглашение [с Минобороны РФ] было заключено 10 ноября 2022 года и предусматривало изготовление и поставку 20 040 бронежилетов, которыми планировалось укомплектовать участников начавшейся тогда мобилизации, направляемых в зону СВО. Однако, получив средства индивидуальной защиты, военные, как отмечают в ГСУ СКР, установили, что они не соответствуют требованиям контракта», — сообщал «Ъ».
Следствие посчитало, что заказчик в лице оборонного ведомства переплатил и получил некачественное обмундирование. Защита Есипова при этом утверждала, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия, которых уличили в крупных хищениях и уволили. Сам гендиректор вину поначалу не признавал.
«В наших бронежилетах и “плитниках” парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — заявил Есипов на заседании по избранию ему меры пресечения. Несмотря на аргументы обвиняемого и его защиты, судья приняла решение отправить гендиректора «Пикета» в СИЗО.
В сентябре стало известно, что в деле появились новые фигуранты — Виктор Астапенко, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Сергей Семинихин. Им были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, а также даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
Впоследствии Кальченко признал свою вину, однако отказался давать показания до тех пор, пока не будет ознакомлен с обвинением в окончательной редакции. Есипов, Антонова и Портянников тоже признали вину.
Сколько заработали фигуранты.
По данным РИА Новости, руководство ГК «Пикет» получило от Минобороны не менее 2,4 млрд рублей на поставках бронежилетов.
Как выяснил «Ъ», на эти деньги гендиректор ГК «Пикет» купил три участка земли в подмосковной Балашихе, бизнес-центр недалеко от станции московского метро «Тульская», почти полностью выкупил ООО «Фаунд Мэри» и приобрел большое количество акций еще четырех фирм, скупив от 25% до 75% доли их уставного капитала.
Остальные средства были распределены на 22 счета в различных банках. Их, как и прочие активы, обнаружило и арестовало следствие.