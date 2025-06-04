Фигурантка дела о некачественных бронежилетах подписала контракт на службу в СВО

Фигурантка дела о поставке некачественных бронежилетов Виктория Антонова заключила контракт с Минобороны РФ и отправится на СВО, пишет РИА Новости. По данным агентства, она будет служить в Первом женском батальоне. При этом, по данным ТАСС, Антонова до сих пор в СИЗО и в зону спецоперации пока не отправлялась. Ранее она признала вину по уголовному делу. Антонову обвиняют в крупном мошенничестве и даче взятки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».