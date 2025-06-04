Трамп назвал скандал с автопером Байдена одним из крупнейших в истории США

В январе Байден в упреждающем порядке помиловал своих братьев Фрэнсиса и Джеймса, супругу последнего Сару, сестру Валери и ее мужа Джона. В декабре прошлого года Байден подписал распоряжение о помиловании своего сына Хантера, несмотря на многократные обещания этого не делать. Помилование последнего касалось судебных разбирательств в штатах Делавэр и Калифорния об уклонении от налогов и нарушении законодательства о владении оружием.