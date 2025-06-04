Азербайджан начал сотрудничать с НАТО в военной сфере

Тема тренировок является процесс планирования операций. Само мероприятие с участием западных военнослужащих прошло в Азербайджане.
«В ходе тренинга, который проходил в Центре военных игр Национального университета обороны, организуются теоретические и практические занятия по планированию и управлению операциями в альянсе, а также по другим темам», — говорится в публикации.
До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что на границе Азербайджана и Армении под видом наблюдателей Европейского союза создана инфраструктура НАТО. По словам Алиева, вопрос отправки наблюдателей был согласован с Баку в 2022 году.