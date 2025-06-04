Азербайджан начал сотрудничать с НАТО в военной сфере

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана провели совместный с Североатлантическим альянсом тренинг в рамках «Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству» между министерством обороны республики и НАТО в этом году. Об этом сообщило агентство Report со ссылкой на военное ведомство страны.