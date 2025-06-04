Bloomberg: Мерц в отличие от Зеленского планирует не перечить Трампу на встрече

Чиновник в Германии рассказал агентству, что Мерцу посоветовали позволить Трампу вести беседу и ни в коем случае не прерывать его. В случае же если канцлер прервет речь президента, ему посоветовали смягчить ситуацию «похвалой» в адрес американского политика. Сам Мерц, который бывает вспыльчив и агрессивен в общении с политиками, пообещал, что не будет открыто перечить Трампу, как это сделал Зеленский, пишет агентство.
В преддверии поездки в Вашингтон Мерц пообщался с европейскими коллегами, которые смогли наладить хорошие отношения с Трампом. В частности, канцлер искал совета у премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Финляндии Александера Стубба. При этом Мерц «готов ко всему», пишет агентство со ссылкой на осведомленного германского чиновника. В ведомстве канцлера ожидают, что встреча может пройти в дружественной обстановке, как это было с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, но Берлин учитывает и вероятность «публичной брани», которой завершился визит Зеленского.
Агентство отмечает, что в прошлом встречи лидеров США и Германии часто были формальностью, поскольку страны связывало «нерушимое послевоенное партнерство». Сейчас ситуация отличается, ввиду угрозы введения пошлин на немецкий импорт и неопределенности перспектив поддержки Украины со стороны США. В агентстве полагают, что позитивная встреча может снять напряжение с этих проблем, но более высок риск того, что напряжение выльется наружу и трансатлантические отношения понесут еще больший урон.