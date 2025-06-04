Bloomberg: Мерц в отличие от Зеленского планирует не перечить Трампу на встрече

Чиновник в Германии рассказал агентству, что Мерцу посоветовали позволить Трампу вести беседу и ни в коем случае не прерывать его. В случае же если канцлер прервет речь президента, ему посоветовали смягчить ситуацию «похвалой» в адрес американского политика. Сам Мерц, который бывает вспыльчив и агрессивен в общении с политиками, пообещал, что не будет открыто перечить Трампу, как это сделал Зеленский, пишет агентство.