Politico: Си Цзиньпин не хочет встречаться с Трампом из-за скандала с Зеленским

В то же время администрация США находится под «большим давлением» из-за ограничений Китая на экспорт редкоземельных металлов, сообщил источник Politico, знакомый с ходом переговоров Пекина и Вашингтона. США зависят от поставок, так как эти материалы широко используются в производстве высокотехнологичных товаров — от электроники до оружия.