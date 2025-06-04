Премьер Пакистана попросил Путина о содействии в конфликте с Индией

«Соседи не могут жить в такой ситуации, когда они готовы начать войну в любую минуту. Мы отправили важных лиц в соседние страны — в США, в Европейский союз, в Россию, объясняя, что любое предложение, которое придет от любой страны или от ООН, или от стран, занимающих нейтральную позицию между Индией и Пакистаном, — мы готовы сесть с ними за стол и позволить им разрешить проблему», — сказал он.